São Paulo aproveita expulsão e goleia Mirassol de virada

19/01/2019 | 21:34



O São Paulo começou o Campeonato Paulista com o melhor roteiro possível. No estádio do Pacaembu, na Capital paulista, o time tricolor mostrou poder de reação e lances bonitos para derrotar o Mirassol de virada por 4 a 1, neste sábado (19), pela primeira rodada da competição. O começo positivo dá ao técnico André Jardine mais confiança para trabalhar depois de duas derrotas no início da temporada, na Flórida Cup.

O placar confortável teve como momento decisivo uma expulsão no início do segundo tempo. O zagueiro Leandro Amaro, do Mirassol, levou dois cartões amarelos em um intervalo de sete minutos e deixou o time do interior desfalcado logo depois de ter levado a virada. Apesar disso, o São Paulo mostrou competência para conseguiu aproveitar a situação favorável e mostrar qualidades, como o entrosamento entre o meia Nenê e o atacante Pablo e a chegada de volantes à área.

Os são-paulinos tiveram um final de tarde complicado. Antes do jogo, uma queda de luz no Pacaembu derrubou o sistema de operação de catracas e atrasou a entrada de parte da torcida. Alguns estavam longe dos assentos quando o placar já estava desfavorável. Aos 12 minutos, o Mirassol fez rápida jogada pela direita e, após cruzamento, Bruno Peres marcou contra.

O São Paulo procurou o empate ao apostar mais na velocidade e menos na paciência. Sem o meia Hernanes, que ainda não está inscrito, o time tentava chegar pela esquerda, com Reinaldo e Everton. A insistência pelo lado rendeu alguns escanteios e em um deles, Nenê cobrou para Anderson Martins subir de cabeça e empatar, aos 28 minutos.

A igualdade deixou o time mais tranquilo, porém não evoluiu o nível do futebol. As chances de gol continuaram raras. Para solucionar a falta de inspiração, era preciso repetir a receita do que deu certo. Pois no começo do segundo tempo novamente uma jogada pela esquerda rendeu uma bola parada - desta vez uma falta. Reinaldo cobrou e Pablo desviou de cabeça, aos 4 minutos.

O jogo que começou com susto virou goleada a partir dos 11 minutos. A senha para o placar dilatado foi a expulsão de Leandro Amaro. O defensor levou dois cartões amarelos no intervalo de sete minutos. Na segunda falta cometida por ele, o lance rendeu o terceiro gol, com Reinaldo. O Mirassol ficou bagunçado e logo depois já sofreu o quarto, com Hudson.

Embora o adversário estivesse fragilizado, o São Paulo não diminuiu o ritmo. A vitória garantida deu ao time confiança para exibir um bom futebol com tabelas, velocidade e finalizações perigosas. O reforço mais caro para a temporada, Pablo, saiu de campo aplaudido. A equipe volta a campo nesta quinta-feira. O compromisso será contra o Novorizontino, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 x 1 MIRASSOL

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson (Liziero) e Nenê; Helinho (Brenner), Pablo (Everton Felipe) e Everton. Técnico: André Jardine.

MIRASSOL - Matheus Aurélio; Daniel Borges, Riccieli, Leandro Amaro e Alex Ruan; Léo Baiano, Wellington Simião e Jean Carlos (Sandoval); Marquinho (Lelê), Carlão (Yuri) e Felipe Augusto. Técnico: Moisés Egert.

GOLS - Bruno Peres (contra), aos 12, e Anderson Martins, aos 28 minutos do primeiro tempo; Pablo, aos 4, Reinaldo, aos 12, e Hudson, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Helinho (São Paulo); Léo Baiano (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Amaro (Mirassol).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

RENDA - R$ 673.518,00.

PÚBLICO - 21.865 torcedores.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).