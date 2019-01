EUA: "O que é original na proposta de Trump não é bom", diz Pelosi

19/01/2019 | 21:26



Após ter divulgado nota antes mesmo do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, criticou novamente a proposta após o anúncio.

"O que é original na proposta do presidente não é bom. O que é bom na proposta não é original", disse Pelosi, em sua conta no Twitter. "Os Democratas votarão na semana que vem para adicionar recursos para segurança nas fronteiras em pontos de entrada, tecnologia avançada para o rastreamento de drogas em veículos e juízes de imigração."

Trump propôs neste sábado a concessão de proteção de três anos contra deportação para jovens imigrantes e outros que fogem de violência ou desastre em seus países. Em troca, Trump quer US$ 5,7 bilhões para construir um muro na fronteira com o México.

O presidente também defendeu a liberação de US$ 800 milhões para ajuda humanitária, US$ 805 milhões para sistemas de tecnologia para detectar o ingresso de drogas no país, contratação de 2.750 agentes de fronteira e agregar 75 equipes de juízes especializados em questões de imigração.

Pelosi disse ainda que "o que não ouvimos do presidente foi qualquer simpatia pelos trabalhadores federais que enfrentam tanta incerteza por causa do caos do #TrumpShutdown (paralisação de Trump)". (Leticia Pakulski - leticia.pakulski@estadao.com, com informações da Dow Jones Newswires e da Associated Press)