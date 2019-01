EUA:líder democrata no Senado diz que oferta de Trump traz "remédios ineficazes"

19/01/2019 | 21:13



O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a paralisação parcial do governo federal, que já dura 29 dias, oferece "remédios unilaterais e ineficazes".

Trump propôs neste sábado a concessão de proteção de três anos contra deportação para muitos jovens imigrantes e outros que fogem de violência ou desastre em seus países. Em troca, Trump quer US$ 5,7 bilhões para construir um muro na fronteira com o México.

Schumer disse que, assim que Trump assinar propostas para reabrir o governo dos EUA, as negociações serão possíveis.

O líder democrata no Senado afirmou ainda que as proteções para imigrantes que Trump está propondo reviver temporariamente são escudos legais que o próprio presidente removeu. Ele diz que se oferecer para renovar essas proteções em troca de recursos para o muro é "fazer reféns". Fonte: Associated Press.