EUA: líder republicano no Senado diz que proposta de Trump é "conciliação justa"

19/01/2019 | 20:48



O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que planeja defender na semana que vem o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar a paralisação parcial do governo norte-americano. Mas a proposta enfrenta um caminho difícil no Senado e tem pouca chance de aprovação na Câmara, controlada pelos Democratas.

O republicano de Kentucky chamou a proposta de Trump de uma "conciliação justa" para acabar com o impasse. O plano de Trump protegeria de deportação por três anos jovens imigrantes levados aos EUA ilegalmente quando crianças, conhecidos como Sonhadores, em troca de US$ 5,7 bilhões para construir o muro na fronteira com o México.

"Todo mundo já defendeu o seu ponto - agora é hora de fazer uma lei", disse McConnell. Fonte: Associated Press.