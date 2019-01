EUA: presidente da Câmara critica proposta de Trump para encerrar paralisação

19/01/2019 | 20:30



Antes mesmo do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, criticou em comunicado a proposta do presidente para encerrar a paralisação parcial do governo norte-americano.

"Infelizmente, reportes iniciais deixam claro que a proposta dele (de Trump) é uma compilação de várias iniciativas anteriormente rejeitadas, cada uma das quais é inaceitável", disse Pelosi. Já era esperado que Trump oferecesse proteção temporária a jovens imigrantes levados para os EUA quando crianças em troca de recursos para construção do muro na fronteira com o México, o que acabou se confirmando.

A Democrata da Califórnia disse que a proposta esperada de Trump não é "um esforço de boa-fé" para ajudar os imigrantes e que sua aprovação na Câmara dos Representantes é improvável. (Leticia Pakulski - leticia.pakulski@estadao.com, com informações da Associated Press)