Dupla sertaneja atrai 15 mil ao Festival de Verão de S.Bernardo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/01/2019 | 19:31



O terceiro dia do Festival de Verão do Riacho Grande, em São Bernardo, reuniu cerca de 15 mil pessoas. A dupla sertaneja Marcos e Belutti ficou com o destaque do dia, atraindo o maior público registrado na terceira edição do evento, com 5.000 pessoas a mais do que nos dois primeiros dias. A atração gratuita continua neste domingo (20), a partir das 14h. A dupla Maria Cecília e Rodolfo será o destaque do dia e sobe no palco às 17h.

Na tarde deste sábado (19), o sol forte e calor intenso não desanimaram a multidão. O público ficou das 14h até pouco mais de 19h no espaço reservado ao evento e aproveitou para comer, beber e prestigiar as atrações do dia. O show da dupla Marcos e Belutti era esperado para às 17h, entretanto, os meninos do modão começaram a apresentação cerca de 20 minutos antes, já que teriam outro evento na sequência. Com pouco mais de 1h30 de show, o público cantou e vibrou com os principais sucessos da dupla, como “Eu era”, “Solteiro Apaixonado” e “Tão Feliz”.

O auxiliar técnico Luiz José, 36 anos, estava animado com a movimentação na cidade. “Vim na primeira edição do Festival de Verão, em 2017, e adorei. No ano passado estava fora mas, quando soube que este ano teria de novo, não deixei de aproveitar. É muito bom para o Riacho Grande ter essa valorização.”

O prefeito do município, Orlando Morando (PSDB), subiu no palco e destacou a importância da atração, e reforçou que o evento é patrocinado por empresas privadas do município. “O dinheiro da Prefeitura é destinado para Saúde, Educação, entre outras prioridades. Porém, queremos que os moradores de São Bernardo tenham a oportunidade de se divertir.”

O Festival de Verão termina no próximo fim de semana. No sábado (26), MC Little, DJ Pânico, DJ Puff e Aldair Playboy agitam o público. Já no domingo (27), Dri Pereira e DJ Pânico animam das 14h às 17h, quando o grupo de pagode Jeito Moleque encerra o evento.