Auricchio convida governos por esforços junto à GM

O encontro ocorrerá em São José dos Campos. A GM possui fábrica em São Caetano com 8.500 empregos na unidade. No vídeo de um minuto e quinze segundos, Auricchio frisou que esse empenho pode produzir a diferença que “se faz necessário para que a GM, corporação mundial, avance na questão dos investimentos para a América do Sul, de forma muito especial para São Caetano, aonde a partir de 2020 já teremos novo ciclo de produção de automóveis”. “Queremos estar na frente, garantindo não só a permanência como a geração de emprego e renda.”

Auricchio demonstrou preocupação com o comunicado, repercutido pela mídia nacional, em relação aos planos futuros da GM – o anúncio, em nome do presidente da empresa no Mercosul, Carlos Zarlenga, citou que investimentos e o futuro do grupo na região dependem da lucratividade nas operações ainda neste ano. Esse aviso foi enviado por e-mail e fixado no quadro de funcionários das cinco fábricas da companhia no Brasil. Auricchio ponderou que o governo municipal tem “trabalhado com todos os esforços no sentido de ser grande parceiro da GM na unidade de São Caetano”.

Os operários da GM foram surpreendidos na tarde de sexta-feira sobre o comunicado, entendido como possibilidade de as fábricas do continente fecharem as portas. Com isso, os 8.500 empregos de São Caetano estariam em risco.

Zarlenga chamou atenção ao fato de, na semana passada, durante anúncio de resultados de 2018 aos acionistas, a presidente global Mary Barra ter falado com a imprensa sobre esforço da montadora em se reestruturar para recuperar prejuízos.

Em entrevista ao The Detroit News (publicação on-line da cidade norte-americana em que está a sede mundial da GM), no dia 11, a reportagem diz que Mary “insinuou repetidamente que a GM está considerando sair da América do Sul”. “O Brasil e a Argentina, os maiores mercados sul-americanos da GM, continuam sendo desafiadores, disse ela. A empresa está trabalhando com as partes interessadas na região para tomar todas as ações necessárias para melhorar o negócio ou considerar outras opções”. E ela ainda disse: “Não vamos continuar investindo para perder dinheiro”.

De acordo com o comunicado de Zarlenga, também enviado aos colaboradores pelos grupos de WhatsApp – uma vez que, por exemplo, os 4.500 do chão de fábrica estão em férias coletivas até o dia 27 –, a GM no Brasil teve prejuízo agregado significativo no período de 2016 a 2018, o que não pode se repetir. “2019 será um ano decisivo para a nossa história. O Comitê Executivo do Mercosul está fortemente comprometido para reverter esta situação de forma imediata e definitiva. Vivemos um momento crítico que vai exigir importantes sacrifícios de todos.”