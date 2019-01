Da Redação



Fora de casa, o Santo André frustrou a torcida e se deixou abater pelo time do Rio Claro na estreia da Série A-2 do Campeonato Paulista na tarde deste sábado (19), no Estádio Augusto Schmidt Filho. Franco de Paula Ferreira e Nathan do Rego Ferreira foram os autores dos gols da equipe do Interior.

O Ramalhão terá pela frente a Penapolense, na quarta-feira (23), às 16h.