Substituto de Fred, Raniel marca 2 na vitória do Cruzeiro na estreia do Mineiro

19/01/2019 | 18:45



O Cruzeiro começou bem a temporada de 2019. Neste sábado venceu o Guarani por 3 a 1, no estádio Farião, em Divinópolis (MG), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O destaque foi o atacante Raniel, que marcou dois gols, mas nem deveria começar jogando como titular. Confirmado pelo técnico Mano Menezes para o jogo, o centroavante Fred se sentiu indisposto pela manhã e desfalcou o time de Belo Horizonte.

O Guarani teve mais tempo para se preparar, mas a técnica do Cruzeiro dominou o jogo. Logo aos 14 minutos, David recebeu passe de Edilson na direita, girou pra cima do marcador em velocidade e cruzou na medida para Raniel, que dominou e abriu o placar. Quatro minutos depois, Robinho driblou o marcador e finalizou com a perna canhota para mais uma vez balançar as redes para os visitantes.

Com a vantagem por 2 a 0, o Cruzeiro deu uma relaxada. No fim do primeiro tempo, foi a vez do Guarani balançar a rede. Alemão aproveitou rebote do escanteio, dominou na entrada da área e finalizou no ângulo direito do gol defendido por Fábio.

Na segunda etapa, o Guarani mostrou-se mais presente, mas sofreu um baque logo no primeiro minuto. Em um vacilo de Magalhães, David tocou da direita para Robinho, que acionou Raniel. O atacante dominou e finalizou firme para o gol. Com 3 a 1 contra, o time de Divinópolis não teve mais forças para reagir.

Os times vivem expectativas diferentes no campeonato. A equipe de Divinópolis tem como objetivo seguir na elite do futebol mineiro. Do outro lado, o Cruzeiro tenta conquistar o bi estadual, fato que não ocorre desde 2008/2009.

Pela segunda rodada, nesta quarta-feira, o Guarani busca a recuperação contra o Boa, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). No mesmo dia, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro encara o Patrocinense. A novidade da edição deste ano do campeonato fica por conta da aprovação do uso do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) nas semifinais e nas finais.