EUA: democratas criticam provável proposta de Trump sobre jovens imigrantes

19/01/2019 | 18:21



Democratas criticaram a proposta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve apresentar neste sábado para encerrar a paralisação parcial do governo norte-americano, que já dura 29 dias.

Trump deve anunciar que aceitaria temporariamente proteger de deportação milhares de jovens imigrantes que chegaram aos EUA ilegalmente quando crianças, conhecidos como Sonhadores. Em troca, ele quer US$ 5,7 bilhões para começar a construir um muro na fronteira entre EUA e México.

O senador Democrata Richard Durbin, de Illinois, disse que a provável proposta de Trump é inaceitável e não passaria no Senado, controlado pelos Republicanos por uma margem pequena. Importantes assessores Democratas estão criticando a proposta porque não representaria uma solução permanente para os Sonhadores e porque inclui dinheiro para o muro, ao qual o partido se opõe fortemente.

Os Democratas propõem US$ 563 milhões para contratar mais 75 juízes de imigração e US$ 524 milhões para melhorar os pontos de entrada do México em Calexico, Califórnia, e San Luis, Arizona, sem dinheiro para o muro, segundo um assessor democrata. Fonte: Associated Press.