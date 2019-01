Primeira DR entre Maycon e Isabella agita o pós festa no BBB 19

19/01/2019 | 18:14



Parece que todo aquele romance e o mar de rosas entre Maycon e Isabella foi por água abaixo! Após insistir muito nos últimos dias e depois da tradicional festa do Big Brother Brasil, Maycon acabou caindo na real e não quer saber mais saber da sister.

Ela que inicialmente não entendeu o motivo do vendedor de queijo depois de ter acordado começar a agir diferente com ela, tomou um chega pra lá depois que o brother esclareceu que não existe mais a possibilidade de acontecer um relacionamento entre eles.

- Eu não quero que nada atrapalhe o que existe, independente da gente ter algo ou não. O que existe hoje é muito bacana. Eu não queria que mudasse e hoje você já acordou outra pessoa. Eu olho para todos vocês com amor, com carinho. Antes de fazer qualquer coisa, disse a potiguar.

E o vendedor de queijo que acordou atravessado não deixou barato!

- Essa hipótese de fazer qualquer coisa, pra mim, já não existe mais. Pode ser que havia, mas não tem mais, afirmou.

Lembrando que após a festa, Maycon trocou de lugar para dormir e escolheu dividir a cama junto com Paula. Já Isabella deitou coladinha do lado de Diego. Parece que o brother está com um pouco de ciúmes e ele resolveu falar sobre o relacionamento (que ainda nem existe) de Isabella com Diego.

- As vezes a sua amizade com ele quer virar outra coisa e eu estou atrapalhando, disse.

A loira que já estava começando a ficar irritada tentou colocar um ponto final da história.

- Em momento nenhum eu disse: 'Eu quero ficar com o Diego' ou 'eu quero ficar com o Maycon'. Isso eu não disse para ninguém, finalizou.

Haja paciência para aguentar uma DR sem nem ao menos ter um relacionamento, hein!?