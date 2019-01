Da Redação



19/01/2019 | 18:05



Com gols de Dada e Alvinho, o Água Santa estreou com vitória na Série A-2 do Paulista na tarde deste sábado (19). A equipe de Diadema venceu o Sertãozinho, em casa, no Estádio do Inamar, pelo placar de 2 a 1.

O Netuno voltará a campo na quarta-feira (23), às 16h, contra o Nacional.