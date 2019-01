Borussia Dortmund vence fora e mantém 6 pontos de vantagem na liderança do Alemão

19/01/2019 | 17:47



Na volta do Campeonato Alemão após a tradicional parada de inverno - cerca de um mês -, tudo igual. Neste sábado, pela 20.ª rodada, o Borussia Dortmund conseguiu uma importante vitória sobre o RB Leipzig por 1 a 0, fora de casa, e manteve os seis pontos de vantagem na liderança. Tem 45 contra 39 do Bayern de Munique, que na última sexta-feira havia vencido o Hoffenheim, também como visitante.

Além de não permitir a aproximação do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund mostra que voltou com tudo depois da parada porque derrotou justamente o quarto colocado da competição. Com 31 pontos, o RB Leipzig, que está se consolidando como uma das forças do país, segue na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Na Red Bull Arena, em Leipzig, o Borussia Dortmund não se intimidou e conseguiu o seu gol logo aos 18 minutos de jogo. O autor do gol foi o meia belga Alex Witsel, após assistência do lateral-direito Lukasz Piszczek.

Um pouco atrás de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, o Borussia Mönchengladbach também fez a sua parte para se manter na luta pelo título e venceu como visitante. Fez 1 a 0 no Bayer Leverkusen e segue na terceira colocação, com 36 pontos. O gol da vitória foi do atacante Alassane Plea, aos 37 minutos do primeiro tempo.

OUTROS JOGOS - A quinta posição é do Eintracht Frankfurt, que na semana passada jogou contra São Paulo e Flamengo pela Florida Cup, nos Estados Unidos. Em casa, o time de Frankfurt derrotou o Freiburg por 3 a 1 e se aproveitou do tropeço do RB Leipzig para ficar apenas um ponto atrás. Os gols dos mandantes, ainda no primeiro tempo, foram de Sebastian Haller, Ante Rebic, Luka Jovic - Nils Petersen diminuiu depois do intervalo.

Na parte de baixo da tabela de classificação, Hannover e Stuttgart foram derrotados em casa e ficarão mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento. Vice-lanterna com 11 pontos, o time de Hannover perdeu para o Werder Bremen por 1 a 0. Já o de Stuttgart, em 16.º com 14, caiu por 3 a 2 para o Mainz. Como visitante, o Fortuna Dusseldorf ganhou por 2 a 1 do Augsburg.