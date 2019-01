Ataque aéreo dos EUA na Somália mata 52 extremistas do grupo al-Shabab

19/01/2019 | 17:31



As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram ter realizado um ataque aéreo na Somália que matou 52 extremistas do al-Shabab em resposta a um ataque feito pelo grupo a forças somalis. A declaração do Comando da África dos EUA diz que o ataque aéreo ocorreu neste sábado, perto de Jilib, na região de Middle Juba.

Os EUA dizem que as forças somalis foram atacadas por um "grande grupo" de extremistas ligados à Al-Qaeda. A declaração não informa quantos militares somalis foram mortos ou feridos no atentado. Não há relatos de norte-americanos mortos ou feridos.

O Al-Shabab controla grandes partes do sul e centro da Somália e continua realizando ataques na capital, Mogadiscio, e em outros locais. O grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque a um luxuoso

complexo hoteleiro na capital do Quênia na terça-feira. Fonte: Associated Press.