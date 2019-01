Record TV renova contrato de Gugu Liberato por mais três anos

19/01/2019 | 17:11



Após um longo tempo de negociações envolvendo novos projetos e salários, Gugu Liberato finalmente acertou e renovou o seu contrato na Record Tv por mais três anos.

- Este é o meu sexto contrato com a casa e seu estou extremamente feliz e agradecido. Serão mais três anos de muito trabalho, confirmou o apresentador em uma nota divulgada assim que assinatura foi oficializada.

Anteriormente, o apresentador tinha renovado um contrato bem mais curto, de apena 12 meses, o que fez aparecer uma imensidão de boatos sobre a possibilidade dele voltar para a sua antiga casa, o SBT, onde trabalhou por cerca de 28 anos. Mas tudo não passou de mais um boato e Gugu está mais dentro da Record do que nunca!

Gugu que já apresentou o dominical Programa do Gugu, as quartas o Gugu e os realities Power Couple e Canta Comigo. Para 2019, ficou certo que ele vai apresentar as edições de Power Couple e Canta Comigo.