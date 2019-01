EUA: Trump nega possibilidade de suspensão de tarifas em negociação com a China

19/01/2019 | 16:44



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que relatos de que as negociações comerciais com a China incluiriam a suspensão de tarifas impostas ao país asiático não são verdadeiros. O presidente se referiu a essas tarifas como "sanções".

"As coisas estão indo muito bem com a China e com o comércio", disse Trump a repórteres. "Houve alguns relatos falsos sobre sanções sendo removidas. Levamos enormes quantias de dinheiro para os Estados Unidos por causa das sanções e vamos ver como as coisas avançam. E, se fizermos um acordo, certamente não teremos sanções", disse o presidente, expressando otimismo com o progresso das discussões.

O Wall Street Journal informou na quinta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto, que a ideia de suspender tarifas em parte ou totalmente foi proposta pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em uma série de reuniões estratégicas. A reportagem acrescentou que o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, está preocupado que qualquer concessão possa ser vista como um sinal de fraqueza. As questões comerciais foram apontadas como o maior obstáculo para altas nos mercados de ações em 2019, e a possibilidade de remoção de tarifas levou os índices de ações a máximas na quinta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.