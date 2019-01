Kylie Jenner gasta mais de 370 mil reais em festa para Stormi

19/01/2019 | 16:10



Stormi Webester irá completar um ano de vida, no dia 1 de fevereiro com muito estilo! Segundo a revista Life & Style, Kylie Jenner está preparando uma baita comemoração para a filha, fruto de seu relacionamento com Travis Scott, com direito a joias cravejadas de diamante, vestidos de grife feitos sob medida e muito mais. Por enquanto, a conta da festa toda está no valor de cem mil dólares, o equivalente a 370 mil reais.

- Kylie não vai fazer apenas uma festa: as celebrações vão continuar por mais de três dias! Todos os primos da Stormi serão convidados. Haverá centenas de balões, cupcakes e até um mini parque de diversões, revelou a fonte.

Além disso, a pequena terá vários mimos como bichos de pelúcia gigantes e depois, Kylie, Stormi e o papai, Travis, vão fazer uma viagem em família. Incrível, né?

Mas não foi com as preparações da festa de Stormi que a mamãe milionário chamou atenção. Na última quinta-feira, dia 17, Kylie escolheu um vestido do Atelier Le Lis, da estilista Helô Rocha, para curtir um dia praia em Los Angeles, nos Estados Unidos.

- [Estou] mais feliz do que pareço, escreveu a caçula das Kardashian na legenda de seu post no Instagram.

O vestido laranja liso e cheio de babados foi criado com exclusividade para Kylie, mas o modelo Akane está disponível no e-commerce da marca na versão estampada por três mil e 500 reais. Para completar a produção, Kylie optou por um bom chapéu de palha.