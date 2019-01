EUA: Trump diz que "as coisas estão indo muito bem" com a Coreia do Norte

19/01/2019 | 15:17



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que "as coisas estão indo muito bem com a Coreia do Norte" e confirmou que planeja uma segunda cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong Un para tentar negociar um acordo que levaria a Coreia do Norte a desistir de suas armas nucleares.

"Nós concordamos em nos encontrar provavelmente no fim de fevereiro. Escolhemos um país, mas anunciaremos isso no futuro. Kim Jong Un está ansioso por isso e eu também", disse o presidente a repórteres no sábado na Casa Branca.

A notícia inicial de uma segunda reunião com o líder norte-coreano veio depois do encontro de 90 minutos de Trump na Salão Oval com um enviado norte-coreano, Kim Yong Chol, que viajou a Washington para discutir conversas sobre desnuclearização.

"Fizemos muito progresso no que diz respeito à desnuclearização e estamos falando de muitas coisas diferentes", disse Trump, acrescentando que isso "não foi reportado, infelizmente, mas será". "As coisas estão indo muito com a Coreia do Norte."

A Casa Branca havia anunciado a nova reunião entre Trump e Kim na sexta-feira. Fonte: Associated Press.