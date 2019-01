Robert Pattinson usa look bizarro em evento e é comparado com personagem de Star Wars

19/01/2019 | 15:10



Depois de um bom tempo, Robert Pattinson virou notícia após surgir com um looksuper inusitado durante a Semana de Moda em Paris, na França. A aparição do ator, que aconteceu na última sexta-feira, dia 18, rendeu muitos comentários na web e até teve gente que o comparou com o personagem Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor na franquia Star Wars. Dá pra acreditar?

Ok, não dá para negar que eles estão parecidos mesmo. Né? Para o evento, Pattinson escolheu uma jaqueta longa e larga, da cor marrom super parecida com a do personagem. Além disso, até o cabelo lembrou um pouco. Só faltou a barba pra completar!

Tendo alcançado sua fama por interpretar Edward Culllen na saga Crepúsculo, o ator também participou de um dos filmes de Harry Potter e agora irá protagonizar o filme de ficção científica High Life, que estreia este ano.