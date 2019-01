Bruna Marquezine não se considera um Sex Symbol

19/01/2019 | 15:10



Bruna Marquezine deu uma entrevista para a revista GQ Portugal e comentou sobre a sua carreira, seu antigo relacionamento com o jogador Neymar e chegou até a revelar que já sofreu assédio em um ambiente de trabalho.

- Quantas coisas eu tinha deixado passar e quantas essas coisas me feriram, sem que eu percebesse. Principalmente neste meio. Num set de gravação, normalmente a maioria dos profissionais são homens, então eu já me sento muitas vezes assediada sem perceber. Houve coisas que me traumatizaram e hoje eu sei que é assédio, afirmou Bruna.

Em 2018, a atriz foi considerada pela publicação como It Girl e ela fala abertamente que não se considera um sex symbol.

- Eu acho forte. Até porque não é um título que eu escolhi ou que eu busquei. Foi algo que surgiu naturalmente, e é um olhar externo, não é o meu olhar. Não me sinto obrigada a manter essa imagem de sex symbol, até porque eu não me considero um. Eu acho que toda mulher tem um lado sensual, e que pode ser explorado de diversas maneiras, e é obvio que eu exploro o meu quando eu desejo, e gosto de ter esse lado sensual, mas eu não acho que eu seja só isso. Eu sou muito além disso! Essa é uma parcela muito pequena minha, mas eu gosto e valorizo, principalmente no meu trabalho, e gosto de usar nos momentos em que faz sentido, afirmou a atriz.

A artista não deixou barato e ainda comentou sobre as pessoas que gostam de atrelar o seu sucesso por conta do namoro que ela teve com o craque Neymar, que teve fim em outubro de 2018.

- Acho que o mundo é muito machista ainda. Existe uma coisa que eu acho muito curiosa: as pessoas que fazem esse tipo de comentários são pessoas que normalmente querem justificar a incapacidade delas, de não terem conseguido conquistar o que desejam, desmerecendo os outros. E isso pode ser feito através de um comentário machista, dizendo que o sucesso de uma mulher vem de um relacionamento com um homem famoso, ou de várias formas, porque você conhece as pessoas certas ou porque é amigo de tal pessoa, mas nunca pelo seu talento ou mérito, finalizou Bruna.