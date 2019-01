Palmeiras anuncia renovação de contrato de Dudu até o fim de 2023

19/01/2019 | 14:52



O Palmeiras anunciou neste sábado a renovação de contrato do atacante Dudu, que agora tem vínculo até o fim de 2023. Contratado em janeiro de 2015, o ex-jogador de Cruzeiro, Dínamo de Kiev e Grêmio já disputou 228 partidas pelo clube paulistano e marcou 55 gols.

"Estou muito feliz. Sempre disse que me sinto em casa no Palmeiras e que minha família aprendeu a amar esse clube. Hoje é mais um dia marcante pra mim. Sou um cara privilegiado e muito honrado em poder representar o Maior Campeão do Brasil", afirmou o atacante ao site oficial do Palmeiras.

O atacante aproveitou para enviar um recado à torcida. "Aos palmeirenses, queria agradecer por todo esse carinho que vocês têm comigo e com a minha família. Podem ter certeza de que seguirei me dedicando de corpo e alma e continuarei representando cada um de vocês dentro de campo", afirmou.

Pelo Palmeiras, Dudu tem dois títulos do Campeonato Brasileiro, conquistados em 2016 e 2018, e um da Copa do Brasil, edição vencida em 2015. O jogador disputou 64 partidas na último ano e marcou 14 gols.

Apesar do assédio do futebol chinês nos últimos anos, Dudu se prepara para disputar a quinta temporada dele pelo Palmeiras. Neste domingo, clube e atacante vão estrear no Paulistão, às 19 horas, contra o Red Bull, fora de casa. Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão são as demais competições que o time comandado por Felipão vai disputar em 2019.