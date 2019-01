Corinthians acerta com novo patrocinador e uniforme rende R$ 86 milhões

19/01/2019 | 14:39



O Corinthians fechou mais um patrocinador para a temporada: a Joli, empresa de material de construção. A marca será exposta na barra de trás da camisa pelas próximas duas temporadas.

O acordo mais uma vez foi intermediado pela Wolff Sports. A empresa de marketing esportivo também havia feito a ponte para fechar com a Poty, que estampará a parte traseira do shorts do Corinthians.

O novo patrocinador deve pagar por volta de R$ 5 milhões ao clube. No total, já são seis patrocinadores no uniforme. Além da Joli e da Poty, o time fechou na última semana com o banco mineiro BMG como patrocinador master e renovou com a Positivo para a parte superior das costas. Também conta com a Universidade Brasil (ombro) e a PES barra da frente.

A Joli, além de colocar a marca na camisa, será uma parceira para a finalização das obras do Centro de Treinamento das categorias de base do clube. A expectativa é que o novo espaço seja entregue até março.

Os patrocinadores devem render algo em torno de R$ 65 milhões. Isso sem contar a Nike, fornecedora de material esportivo, que paga anualmente R$ 21 milhões ao clube. Ou seja, o Corinthians já faturou no total com o uniforme cerca de R$ 86 milhões, superando a meta estabelecida para o ano que era de R$ 64 milhões.

Os números podem ser ainda maiores, pois a diretoria ainda tenta acertar com um patrocinador para a manga que deve render mais R$ 10 milhões. A camisa certamente ficará poluída com tantas marcas expostas. No entanto, deve garantir as contas em dia e muito possivelmente a chegada de mais reforços para o elenco.