Ator de Riverdale vem à São Paulo e revela quem era seu melhor amigo no elenco

19/01/2019 | 14:10



Trevor Stines, que interpreta Jason Blossom em Riverdale, esteve no Brasil para uma convenção de fãs e falou sobre seu personagem na série, planos para o futuro e o que tem achado do nosso país.

Trevor, que havia aterrizado no Brasil há poucas horas, já tem muito a dizer sobre a paixão dos fãs!

- Por enquanto, eu gostei muito de conhecer os fãs. Só estou aqui há algumas horas, mas conheci alguns fãs bem apaixonados, e sempre é uma experiência incrível para mim, principalmente conhecer fãs de países diferentes.

Quando o assunto foi Riverdale, o ator fez suspense sobre se veríamos mais de seu personagem no futuro, mas revelou com quem do elenco gostou mais de trabalhar.

- Eu tive uma aparição bem curta na terceira temporada até agora, e sempre é muito bom voltar e trabalhar com o elenco, os roteiristas, é uma experiencia incrível. Trabalhei muito próximo à Madelaine [Petsch], que interpreta Cheryl, e ela é uma profissional, foi o que mais gostei sobre ela. E eu sempre digo que Rob Raco, que interpreta Joaquin é um grande amigo meu que pude conhecer em Riverdale. Mas todos são incríveis, Cole [Sprouse], KJ [Apa], Ashleigh [Murray], todos eles são pessoas incríveis com quem gostei muito de trabalhar.

O ator, que acabou de lançar uma coletânea de poemas chamada Leather and Glass (Couro e Vidro, em tradução livre), também falou um pouco sobre suas inspirações.

- Tive muitas inspirações para o livro. Escrevi ele durante alguns anos e eu coloquei muito da minha experiência de vida nele, meu amor, meus momentos de coração partido, e todos esses momentos que me fazem liberar minha criatividade, e coloquei tudo isso no livro. Eu realmente espero que outras pessoas possam ler e encontrar alguma conexão com ele.

Já em relação aos seus projetos futuros, Trevor não quis dar muitos detalhes, mas adiantou que participará de alguns filmes em 2019. Já estamos ansiosos, né?