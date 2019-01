Kim Kardashian surpreende ao postar vídeo ouvindo Taylor Swift e web aponta fim de briga

19/01/2019 | 14:10



Ano novo, vida nova e águas passadas! Kim Kardashian levou a web a loucura na noite da última sexta-feira, dia 18, após postar um vídeo em seu Snapchat ouvindo, ninguém mais ninguém menos que, sua ex-rival, Taylor Swift! No registro, a empresária surge mostrando sua make incrível e o fundo musical do vídeo era nada menos do que o hino Delicate, do álbum Reputation da cantora, coincidência? Talvez, mas todo mundo sabe que a esposa de Kanye West não é nada boba e saberia que isso daria o que falar.

Aliás, essa não é a primeira vez nesta semana que Kim vira notícia junto da cantora! Na segunda-feira, dia 14, ela participou do programa do Andy Cohen e, em uma das brincadeiras do apresentador, também falou sobre a treta com Taylor.

- Está superado, todos nós seguimos em frente, declarou a morena assim que foi questionada sobre seus problemas com a cantora.

Porém, não foi só isso que Kim falou. Aproveitando o assunto, o apresentador questionou a estrela de Keeping Up with the Kardashians sobre preferir Taylor ou Drake para ficar presa em um elevador. Surpreendente, ela respondeu que escolheria a Taylor. Que loucura, né?

Vale dizer que as duas, além de Kanye West, participaram de umas das brigas mais tensas entre os famosos de todos os tempos! Cheia de tensão, troca de farpas e acusações na mídia, o conflito entre eles dominou a imprensa e, aparentemente, foi o pontapé inicial para a criação do clipe Look What You Made Me Do de Taylor, em que ela tira sarro de toda a situação.