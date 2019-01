Alemanha: agricultores protestam por mais proteção ao meio ambiente

19/01/2019 | 14:05



Milhares de agricultores da Alemanha e apoiadores protestaram no monumento histórico do Portão de Brandenburgo, em Berlim, defendendo agricultura que não agrida o meio ambiente e alimentos saudáveis.

Cerca de 170 tratores vieram de fazendas em todo o país para se juntar a 12 mil manifestantes para a mobilização de sábado, sob o lema "Estamos cansados da indústria agrícola".

O protesto foi convocado para coincidir com a feira agrícola "Semana Verde", na capital alemã, e as reuniões da ministra da Agricultura, Julia Kloeckner, com dezenas de países sobre a cooperação internacional em questões agrícolas, segundo a agência de notícias DPA.

Os manifestantes dizem que a mensagem para Kloeckner e os outros é que "o trabalho agrícola na terra, nos campos e nos estábulos é algo muito valioso e digno de proteção". (Fonte: Associated Press)