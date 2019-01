Ancelotti diz que mudou a forma como pensa futebol depois de treinar Zidane

19/01/2019 | 13:29



Atual treinador do Napoli, Carlo Ancelotti relatou que mudou a concepção que tinha sobre o futebol depois de comandar o meia Zinedine Zidane na Juventus, entre 1999 e 2001. Apesar da passagem sem título relevante pelo clube de Turim, o técnico explicou que se tornou menos rígido com esquemas táticos porque tinha de encaixar o francês.

"Zidane mudou minha forma de pensar futebol. Quando eu treinava o Parma, recusei a oferta de contratar Roberto Baggio, um dos grandes talentos do futebol italiano, porque tinha Hernán Crespo e Enrico Chiesa no ataque. Eu apostava em um sistema com posições preestabelecidas, sem a presença de um meia pelo centro", relatou o técnico ao jornal Corriere dello Sport.

"Teria feito diferente e contratado Baggio, se já tivesse ocorrido essa mudança minha. O processo com Zidane foi oposto. Construí o time ao redor dele e lhe ofereci um traje à medida", explicou Ancelotti, que foi treinador do Parma entre 1996 e 1998.

O técnico italiano comandou Real Madrid entre 2013 e 2015, período em que voltou a trabalhar como Zidane, que integrava a comissão técnica do clube espanhol. Para Ancelotti, essa passagem foi especial na carreira dele.

"Os oito anos que passei no Milan são incomparáveis. Mas, se quer a verdade, o lugar mais agradável onde trabalhei foi em Madri. Porque era o Real Madrid e porque todos os treinadores deveriam poder morar nessa cidade", explicou o técnico.