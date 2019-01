Maria Cândida termina por WhatsApp após pedido de namoro ao vivo na TV

19/01/2019 | 13:09



O relacionamento entre a apresentadora Maria Cândida e o educador financeiro Mauro Calil chegou ao fim, anunciou o casal neste sábado, 19. Ele chamou atenção ao pedi-la em namoro ao vivo na TV há cerca de cinco meses, em agosto de 2018.

Mauro publicou o trecho de uma mensagem enviada por Maria Cândida pelo WhatsApp, na qual ela ressalta que "tudo que marcamos está automaticamente desmarcado" e afirma: "estou terminando oficialmente o nosso namoro."

"A Maria Cândida só me fez bem. O maior sofrimento que me causou, talvez o único, foi sua eventual ausência física. Confesso que gostaria que ela estivesse ao meu lado 24 horas por dia, mas a vida adulta não permite isso", lamentou Mauro.

Na sequência, ressaltou ter um sentimento de gratidão pela ex-namorada: "Esse sentimento adolescente da paixão que é a cobertura de um bolo de amor maduro é a vida mais maravilhosa que eu posso imaginar. Obrigado Maria Cândida"

Na mensagem, Maria Cândida diz: "Não quero sofrer, quero viver. Viver o melhor que eu posso a cada dia. E quero que você viva intensamente o seu hoje e seu futuro, que parece tão próspero. Tudo de melhor pra você. Estou terminando oficialmente o nosso namoro. Uma pena."

"Mas tenho certeza que você achará uma mulher mais adequada a você, que divida opiniões e que o que ela fale, faça sentido pra você. Mesmo! emojis de coração Tudo que marcamos está automaticamente desmarcado", conclui.

Em seu Instagram, Maria Cândida também falou sobre o término, afirmando estar "triste" e "recolhida", valorizando os "oito meses lindos com muito amor e troca" que passou ao lado do ex-namorado.

"Acabei de voltar de uma viagem sensacional com o Mauro, que me deixou muito feliz. O amor ainda existe, mas ajustes de rota são necessários. Ontem, jantamos, celebramos, fizemos planos e conversamos, como sempre, só que algumas coisas saíram da ordem natural, tanto pra mim, quanto pra ele. Não é unilateral."

A apresentadora ainda fez questão de tecer elogios ao ex: "O Mauro é um homem que tem caráter, é trabalhador, charmoso, amoroso e sempre me tratou como uma princesa. Se me perguntarem o que vai acontecer, digo que não sei. No momento digo que estou bem triste."