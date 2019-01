Primeira festa do BBB 19 rende troca de casais, papo sobre jogo e novo romance

19/01/2019 | 13:10



Depois de uma manhã cheia de conversas sobre a galera que ronca na casa e uma tarde de dança na piscina, os participantes do BBB 19 dançaram até não poder mais até o amanhecer deste sábado, dia 19. A festa, que teve o tema Arte, contou com uma decoração superespecial feita por artistas de verdade e, logo de primeira, os brothers foram avisados que deveriam tomar cuidado para não estragar nada. Super compreensível, né? Afinal, depois que a bebida entra é meio é difícil de se controlar mesmo!

A festança começou e, para um dos confinados foi ainda mais especial! Danrley estava completando 20 anos de idade, e acabou recebendo muitos abraços e um parabéns super animado. - Essa é a maior festa que eu já tive na vida!, declarou o carioca. E o brother curtiu mesmo. Dançou muuuuito! Assim como todo mundo que não se segurou em ir até o chão e aproveitar o open bar!

Depois de ensinar a galera fazer quadradinho e receber uma massagem de Alan, Hana foi até a pista de dança com o boy. Ao som de Tá Escrito dos dois dançaram e sister até brincou: - Queria muito saber sambar. É muito micão morar no Rio e não saber sambar. Imagina se um novo casal surgir? Eles combinam tanto! Já estamos torcendo!

Mas não teve só dança na festa, Tereza e Elana decidiram conversaram e a pernambucana disse achar os participantes fantásticos. - Vim para jogar como gente grande. Todo mundo veio, mas eu vou me sentir muito bem representada se uma pessoa nordestina ganhar.

Rolou também até papo sobre os rolinhos da casa! Isabella, que revelou ser namoradeira, afirmou que está solteira e feliz. Porém Paula não deixou passar e perguntou sobre o Maycon, afinal os dois estão no maior clima de romance. Em meio a risadas, a estudante de Medicina respondeu: - Ele é uma pessoa incrível, a gente combina muito, carinhoso, gente boa, brinca com todo mundo. Mas ele também tem coisas muito diferentes de mim, muito distintas. Eu acho ele é uma pessoa incrível, mas eu não vou ficar com alguém agora. Tenho que conhecer mais a pessoa. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu não descarto a possibilidade de ficar com alguém aqui dentro, mas no momento eu não quero.

E não é que a conversa da duas mudou o rumo das coisas? Depois da Festa Arte, alguns brothers foram dormir no Quarto Diamante e, como não há cama para todos, a galera precisou dividir o colchão. Curiosamente, Isabella e Maycon - que haviam protagonizado um momento super fofo na manhã da última sexta-feira, dia 18 - decidiram dormir com outras pessoas. O brother se juntou à Paula em uma cama de solteiro e rolou até abraços no meio da noite. Já a estudante de medicina decidiu dormir em um colchão no chão junto de Diego. Será que vai rolar uma troca de casais?

Já pela manhã, o toque de despertar soou na casa do BBB 19 e fez todo mundo levantar aos poucos. Alguns brothers decidiram se juntar na sala e, naturalmente, a festa se tornou o assunto principal. Hana, Gabriela, Rízia, Hariany, Danrley, Paula, Vinicius, Diego, Elana, Rodrigo e Gustavo relembraram alguns momentos da noite e não conseguiram conter as risadas. Ainda nem, né? Ressaca moral passou longe!