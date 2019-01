Sabrina Sato comemora volta ao Carnaval e é coroada rainha de bateria

19/01/2019 | 12:10



Sabrina Sato está de volta à ativa! Cerca de um mês e meio após dar à luz Zoe, sua primeira filha com Duda Nagle, a apresentadora voltou aos trabalhos, iniciando a rotina puxada dos preparativos para o Carnaval. Na noite da última sexta-feira, dia 18, a beldade recebeu a imprensa para anunciar mais um ano do Carnaval da Sabrina. Dessa vez, a beldade apostou em looks mais cobertos, mas não menos ousados. Com um body decotado e para lá de cavado, Sabrina deixou em evidência os pernões sarados, entregando que já voltou à boa forma após a gestação. Nosso carnaval começou com todo amor do mundo!

Em um segundo look, Sabrina Sato fez mistério para revelar o visual escolhido para cair no samba pela primeira vez após se tornar mamãe. Durante evento, ela surgiu toda coberta com uma capa prateada e óculos de sol.

A beldade reuniu a escola de samba Gaviões da Fiel, de São Paulo, e Vila Isabel, do Rio de Janeiro, para anunciar sua volta ao trabalho. Em fevereiro, ela inicia os preparativos para o Carnaval e retoma as gravações do Programa da Sabrina.

A apresentadora ainda foi coroada Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel. Muita emoção nesse dia tão lindo. A minha volta não poderia ter sido mais emocionante. O grande encontro das minhas duas escolas de samba. Obrigada @gavioesoficial e @unidosdevilaisabel por tanto amor. Foi histórico., escreveu a apresentadora em rede social.

Essa será a primeira vez que Sabrina irá desfilar como rainha de bateria da Gaviões. Desde 2010, ela era madrinha da escola de samba. Já no Rio de Janeiro, a japa desfila desde 2011 como rainha da Vila Isabel.