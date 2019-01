Mayra Cardi e a filha Sophia sofrem tentativa de sequestro

19/01/2019 | 12:10



Mayra Cardi e Arthur Aguiar sofreram um assalto e uma tentativa de sequestro no Rio de Janeiro, de acordo com comunicado publicado no Instagram, na noite da última sexta-feira, dia 18. Segundo a nota, que já foi deletada das redes sociais, cinco bandidos roubaram o carro e os celulares do casal e, em seguida, tentaram sequestrar Mayra e a filha de três meses dos dois, Sophia Aguiar.

Nesta sexta-feira, Mayra, Arthur e Sophia sofreram um assalto no Rio. Cinco bandidos levaram carro e celulares. Tentar levar a Mayra e a Sophia, mas, graças a Deus, isso não aconteceu e todos passam bem, informou a assessoria.

Logo ela retornará ao Instagram e poderá contar exatamente como tudo ocorreu. Aos amigos e familiares, no momento, Mayra está sem celular, finalizou a nota.

Procurada, a assessoria do casal afirmou que eles não querem falar sobre o assunto: Eles estão bem, que é o que importa e não querem falar sobre o assunto, querem esquecer o que aconteceu!