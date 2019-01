Marcelo Yuka, fundador do grupo O Rappa, morre aos 53 anos.

19/01/2019 | 12:10



Marcelo Yuka, um dos fundadores do grupo O Rappa, morreu na noite do dia 18 de janeiro, aos 53 anos de idade, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. A informação foi pelo Hospital Quinta D'or, no Rio de Janeiro, onde ele estava internado em estado grave com um quadro de infecção generalizada.

O músico e compositor sofreu um AVC no dia 2 de janeiro. No meio do ano passado, ele já havia tido um primeiro AVC. Em 2000, Yuka ficou paraplégico após ser atingido por nove tiroe em um assalto na Barra da Tijuca, no Rio.

Nas redes sociais, diversos famosos lamentaram a morte do artista:

Descanse em paz Marcelo Yuka!! Sua obra será eterna e contará a sua história, escreveu Badaui, do CPM22.

Obrigado Marcelo Yuka. Descanse em paz, soldado da música que agora se mescla ao universo e ilumina os caminhos dos que a utilizam como arma para guerrear em nome de um futuro melhor para a maioria das pessoas!, disse Emicida.

Marcelo yuka descansou? que a obra dele siga tocando as almas pra todo o sempre, especialmente neste momento que vivemos. PPAZ SEM VOZ NÃO É PAZ. É MEDO. Que ele descanse em Luz? que é o que ele merece., escreveu Maria Rita.