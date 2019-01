Recuperado de lesão, Cousins estreia pelo Warriors com vitória sobre o Clippers

19/01/2019 | 11:17



O Golden State Warriors contou com a estreia de DeMarcus Cousins para vencer o Los Angeles Clippers por 112 a 94, fora de casa, pela rodada da NBA disputada na noite desta sexta-feira. O pivô voltou a atuar depois de quase 12 meses inativo, já que não entrava em quadra desde 31 de janeiro de 2018, quando rompeu o tendão de Aquiles.

Sem ritmo, Cousins disputou apenas 15 minutos do duelo, mas registrou bons números. O norte-americano, campeão olímpico em 2016, no Rio, marcou 14 pontos, pegou seis rebotes e deu três assistências. Stephen Curry, pelo Warriors, e Tobias Harris, pelo Clippers, foras os cestinhas do jogo, com 28 pontos cada.

O retorno de Cousins às quadras e a estreia dele pelo Warriors significam que é a primeira vez na história da NBA que um time escala cinco titulares selecionados para a última edição do All-Star Game. Curry, Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green completam a equipe.

Em julho, o pivô aceitou a proposta do atual bicampeão da liga, de US$ 5,3 milhões (cerca de R$ 20,8 milhões na cotação da época) por uma temporada, quantia considerada baixa para um jogador do nível dele. Cousins, que em junho teve o vínculo encerrado com o New Orleans Pelicans, cumpriu no Warriors os últimos seis meses de reabilitação.

O time treinado por Steve Kerr lidera a Conferência Oeste da atual temporada da NBA, com 32 vitórias e 14 derrotas, contra 30 triunfos e 14 reveses do Denver Nuggets, segundo colocado na classificação. Derrotado no confronto, o Clippers (24-21) caiu para o nono lugar no Oeste, portanto fora da zona de classificação para os playoffs.

Passado um período de irregularidade na temporada, o Warriors ganhou os últimos sete jogos que disputou e só tem campanha pior do que o Milwaukee Bucks (32-12) e o Toronto Raptors (34-13), que estão em primeiro e segundo lugar na Conferência Leste, respectivamente.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Boston Celtics 122 x 116 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 98 x 93 Miami Heat

Orlando Magic 115 x 117 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 113 x 116 San Antonio Spurs

Utah Jazz 115 x 99 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 94 x 112 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 128 x 112 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Dallas Mavericks

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Toronto Raptors x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Miami Heat

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers