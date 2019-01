Os cortes de cabelo curto que estão em alta ou nunca saem de moda

19/01/2019 | 11:00



Long bob, short bob, tapered hair, pixie? A criatividade para dar nomes aos cortes de cabelo curto vai longe. Os termos em inglês podem te assustar no começo, mas você vai notar que alguns estilos, como o Channel e o joãozinho, apenas foram um pouco modernizados. Afinal, os fios acima da altura do ombro são clássicos.

O cabeleireiro e maquiador Rosman Braz conta que falar de cortes de cabelo feminino curto ou Channel pode assustar as clientes, então os nomes são uma forma de "marketing". "É uma maneira de chamar a atenção da mulher para um novo corte". E falando sobre medo de passar a tesoura nos fios, Rosman ainda pondera: "às vezes o que é curto para uns é longo para outros".

Mas na moda, nem tudo tem meio termo assim. Ao procurar fotos de inspiração e reparar o que as artistas estão usando, o que se vê são cortes de cabelo curto cada vez menores. "Os cortes curtos estão subindo acima do ombro. Quanto mais perto do queixo ou da orelha mais atual é", confirma o cabeleireiro.

O estilo atual tem base reta e pode ser usado por todos em todas as texturas. "O corte de cabelo depende da personalidade da mulher. É definido de dentro para fora", diz o profissional.

Praticidade é muito associada aos cortes curtos, no entanto não se deve abrir mão do cuidado da vitalidade e cor dos fios. "A mulher está se conscientizando que é melhor ter um cabelo saudável curto do que ter um cabelo longo maltratado".

Veja exemplos de cortes de cabelo curto

Short bob

Entre os cabelos curtos do momento, o short bob é usado por Bruna Marquezine, Fiorella Mattheis, Mariana Rios e Marina Moschen.

Marquezine

Fiorella

Moschen

Rios

Long bob

Ewbank

HaileyBieber

Queiroz

Cabelo Joãozinho ou pixie

Para deixar para trás a imagem da personagem Karola, da novela Segundo Sol, a atriz global Deborah Secco passou a tesoura nos fios longos e aderiu ao cabelo joãozinho.

Outra possibilidade é o esse corte um pouco mais longo como o de Nanda Costa. "É uma proposta diferente, que traz bastante sofisticação para a mulher", diz Mônica Arthur, instrutora do Instituto Embelleze.

Secco

Tapered hair

É tendência em corte de cabelo curto cacheado ou crespo. Esse corte se caracteriza pelo volume maior no alto da cabeça e as laterais mais baixas, valorizando a textura natural cabelo.