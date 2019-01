19/01/2019 | 10:52



O concurso 2.117 da Mega-Sena, que será sorteado na noite deste sábado, 19, poderá pagar um prêmio de R$ 33 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 20h, em Piratuba, Santa Catarina. As informações são da Agência Brasil.

Também são distribuídos prêmios para os que acertarem quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50.

Os jogos podem ser feitos até as 19h (hora de Brasília) de hoje, em qualquer lotérica do País, ou pela internet, no site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.