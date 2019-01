Jair tem sorte de ter os filhos que tem, afirma presidente do PSL

19/01/2019 | 10:30



O presidente do PSL, deputado federal eleito Luciano Bivar (PE), minimizou as novas denúncias envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Segundo o parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro "tem sorte de ter os filhos que ele tem".

"Eles têm capacidade, retidão, todos foram bem votados. O Flávio foi o senador mais votado do Rio, o Eduardo o deputado mais votado do Brasil", disse ao Broadcast Político.

Questionado sobre o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que mostra que Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos suspeitos, revelado ontem pelo Jornal Nacional, da TV Globo, Bivar limitou-se a dizer que, do que conhece do senador eleito pelo Rio de Janeiro, ele é uma "pessoa correta e idônea".

O deputado pernambucano também minimizou o eventual abalo que as movimentações reveladas pelo Coaf pode causar no governo. "O impacto é zero", disse. "Este é um fato pontual, isolado e pequeniníssimo. Daqui a pouco, vira jornal de ontem."