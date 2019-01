Serena vence em 67 minutos e enfrenta Halep nas oitavas do Aberto da Austrália

19/01/2019 | 09:55



A norte-americana Serena Williams arrasou a ucraniana Dayana Yastremska, de apenas 18 anos, e garantiu classificação para as oitavas de final do Aberto da Austrália, em Melbourne, na madrugada deste sábado. A ex-número um do mundo precisou de apenas 67 minutos para fechar o jogo com o placar de 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

Havia a expectativa de que Serena enfrentasse a irmã nas oitavas, mas Venus Williams foi superada por Simona Halep, também na madrugada deste sábado, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Vice-campeã do torneio em 2018, a romena superou a norte-americana em apenas 1h17.

Serena, que já ganhou o Aberto da Austrália sete vezes, busca o 24º título dela em Grand Slams, assim a norte-americana se igualaria à australiana Margaret Court, recordista em número de conquistas dos principais torneios da temporada. Atual número 1 do mundo, Halep tem desvantagem no confronto direto com a rival, contra quem perdeu oito vezes e venceu uma.

Também na madrugada deste sábado, Naomi Osaka superou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/1, enquanto Anastasija Sevastova bateu a chinesa Wang Qiang por 2 sets a 0, por meio de um duplo 6/3. Vencedoras nos confrontos, as tenistas japonesa e russa vão se enfrentar nas oitavas de final.

Elina Svitolina sofreu contra a chinesa Shuai Zhang, mas venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 7/5. Nas oitavas, a ucraniana vai encarar a norte-americana Madison Keys, que derrotou a belga Elise Mertens por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2.