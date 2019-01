Ministros do comércio debatem acordo Transpacífico em Tóquio

19/01/2019 | 08:31



Os ministros de comércio envolvidos na formulação do novo Tratado Integral e Progressivo da Parceria Transpacífico se encontraram em Tóquio neste sábado, preparando para lançar e expandir a iniciativa de abertura dos mercados.

O acordo de livre comércio, rejeitado pelo presidente Donald Trump após a posse em 2017, entrou em vigor no final do ano passado após a Austrália tornar-se a sexta nação a ratificá-lo. Até agora, sete dos 11 países membros já o fizeram, e espera-se que outros sigam em breve.

Neste sábado, a expectativa é de que os representantes discutam a expansão do bloco. O Tratado visa para agilizar o comércio e reduzir as barreiras tarifárias para facilitar o fluxo de negócios entre os países-membro, que juntos têm uma população combinada de quase 500 milhões de pessoas e um PIB de US$ 13,5 trilhões. (Fonte: Associated Press)