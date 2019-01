No Twitter, Bolsonaro destaca assinatura de MP contra fraudes no INSS

19/01/2019 | 08:27



O presidente Jair Bolsonaro destacou em um tuíte ontem à noite a assinatura da Medida Provisória que tem como objetivo combater fraudes no INSS. De acordo com a equipe econômica, a nova MP deverá gerar economia de R$ 9,8 bilhões no primeiro ano de vigência.

O texto altera regras de concessão de benefícios, como auxílio-reclusão, e promove revisão de benefícios com suspeitas de irregularidades na Previdência Social.

"Assinamos hoje Medida Provisória que foca o combate de fraudes no INSS, podendo poupar cerca de R$10 bilhões por ano aos cofres públicos", escreveu o presidente na conta oficial de Twitter dele na noite desta sexta-feira, 18.

A estimativa é bem menor que a anunciada antes pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que chegou a falar numa economia entre R$ 17 bilhões e R$ 20 bilhões.

Ontem, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, evitou comentar as projeções mais otimistas e disse apenas que, a depender do resultado dos programas de revisões nos próximos seis meses, o total poupado pode efetivamente crescer. "Adotamos números conservadores", explicou.