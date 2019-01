SAM, braço da Saab na região, vai contratar

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



21/01/2019 | 07:02



Braço brasileiro da Saab, fabricante de aviões-caça sueca, a SAM (Saab Aeronáutica Montagens) vai começar a produzir aeroestruturas no bairro Cooperativa, em São Bernardo, no segundo semestre de 2020. Até lá, porém, a indústria de defesa já deu a largada nas contratações e está movimentando o entorno com a demanda por fornecedores locais – do total, 60% estão na região.

Hoje, 19 profissionais já foram contratados, e a ideia é ampliar esse número a 60 até o fim do ano e a 200 até 2024. Por ora, no entanto, há 22 oportunidades de emprego na companhia. O diretor geral Marcelo Lima explica que há três tipos de vagas: um voltado a montadores e inspetores, para o qual é exigido nível técnico de segundo grau; outro ao corpo técnico de engenharia, direcionado às especialidades de planejamento, produção e qualidade; e um terceiro ao departamento administrativo, que compreende os setores de finanças, suprimentos e RH. Os currículos dos interessados devem ser enviados para rhbrasil@saabgroup.com.

Para todos, porém, é fundamental o domínio do idioma inglês. Principalmente no caso dos montadores e engenheiros, que passarão entre 12 e 24 meses em Linköping, na Suécia, para treinamento tecnológico, necessário para a industrialização, qualificação e montagem da fuselagem, específica para a produção de caças supersônicos no Brasil. “É fundamental essa transferência de conhecimento porque o produto que vamos fabricar em São Bernardo é muito específico e sofisticado. A título de comparação, se pensarmos em um carro, é como se fossem os veículos da Fórmula 1, só que com o papel de oferecer mais tecnologia à aeronáutica de defesa”, exemplifica.

Os aviões-caça Gripen NG irão substituir frota de 36 aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira), para executar a defesa e a segurança das fronteiras do País.

A SAM será a responsável pela produção de seis peças estruturais complexas para o Gripen, como o cone de cauda, freios aerodinâmicos, caixão de asas, fuselagem dianteira para as versões de um assento (monoposto) e de dois assentos (biposto), além da fuselagem traseira para a versão de um único assento da aeronave. As primeiras aeroestruturas serão entregues até o fim de 2020, e a montagem das aeronaves será feita entre Gavião Peixoto, perto de Araraquara, no Interior e a Suécia.

Quanto aos fornecedores, Lima conta que, hoje, 60% deles estão na região. “A logística de São Bernardo é privilegiada, pois a cidade está perto das principais rodovias, do Porto de Santos e dos aeroportos. Além disso, oferece gama enorme de fornecedores indiretos, e neste primeiro momento é o que mais estamos demandando, a exemplo de itens de escritório, TI, segurança e arquitetura”, conta. “Também estamos bem servidos de rede hoteleira para que os executivos suecos se hospedem, e esse fluxo é intenso agora.”

Lima assinala que neste ano serão abertos outros processos de concorrência para dar início à próxima etapa da empresa. E revela que está nos planos da SAM desenvolver programa de estágio, o que pode ocorrer ainda neste ano.