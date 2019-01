Indústria do Grande ABC demite 3.250 durante todo o ano passado

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



19/01/2019 | 07:31



A indústria do Grande ABC perdeu 3.250 postos de trabalho durante o ano passado, o que representa uma média de oito demissões diárias nas fábricas das sete cidades. Apesar de ainda apresentar saldo negativo, a situação começa a dar sinais de recuperação. Isso porque o número já é menor do que em 2017, quando foram eliminadas 5.150 vagas. Os dados são do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e foram divulgados ontem.

O saldo de empregos no setor é o melhor desde 2011, quando as demissões atingiram 1.500 postos. Porém, a última vez em que a região ficou no azul – com número maior de contratados do que demitidos – foi em 2010. Na época, foram feitas 9.600 admissões.

Para o diretor do Ciesp Diadema, Anuar Dequech Junior, as incertezas de 2018 acabaram interferindo nos investimentos e, consequentemente, na contratação das indústrias, “O ano foi bastante complicado, com diversas incertezas, como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros e as eleições. Os empresários estavam esperando o viés do governo para investir. Acredito que neste ano, dependendo do posicionamento do governo, vamos ver uma retomada mais consistente”, analisou.

O economista e professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Volney Gouveia explicou que o resultado do ano passado está atrelado à situação econômica do País. “Ainda temos política monetária que limita muito a expansão do crédito, porque ela é muito restritiva. Nossos juros também são altos, e tudo isso impacta na nossa capacidade de desenvolvimento. As empresas operaram em compasso de espera”, disse.

A única cidade que fechou o ano positivo foi Diadema, que criou 150 vagas. “No setor automotivo da cidade, algumas empresas ainda se sustentaram com planejamento. Em razão do encolhimento do mercado, essas empresas contrataram para suprir a falta de outras, que fecharam. Então, essas contratações representaram uma realocação”, afirmou Dequech Junior.

Somente em dezembro, as diretorias dos Ciesps de Santo André – que também inclui Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – São Bernardo, São Caetano e Diadema registraram a perda de 2.700 postos de trabalho.