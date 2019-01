Corinthians elimina Grêmio e avança à semifinal da Copa São Paulo de Juniores

18/01/2019 | 23:39



A última vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior é do Corinthians. Com mais de 23 mil torcedores na Arena Barueri, o time paulista bateu o Grêmio por 2 a 1 em partida que fechou as quartas de final da competição, nesta sexta-feira.

Maior campeão da Copa São Paulo, com dez títulos, o Corinthians tenta ampliar ainda mais a vantagem para o segundo colocado Fluminense, que venceu cinco vezes, mas já foi eliminado na atual edição. O Grêmio nunca foi campeão e chegou à final apenas em 1991, quando perdeu para a Portuguesa.

Classificado, o Corinthians enfrenta o Vasco, que mais cedo eliminou o Volta Redonda nos pênaltis, no Canindé, em São Paulo, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A outra semifinal será disputada entre São Paulo, que eliminou o Cruzeiro também nos pênaltis, e Guarani, que passou pelo Figueirense com vitória por 2 a 1.

O Corinthians começou a construir sua vitória logo aos seis minutos do primeiro tempo em lance de sorte. O zagueiro Emanuel, do Grêmio, tentou isolar a bola, mas Fabrício Oya se atirou na frente. O desvio foi certeiro e a bola encobriu o goleiro, morrendo no fundo do gol.

No segundo tempo, aos onze minutos, o centroavante Nathan aproveitou cobrança de escanteio pela direita e completou de cabeça para ampliar a vantagem corintiana.

O Grêmio ainda descontou com Rildo, cobrando pênalti aos 29 minutos, e tentou pressionar na reta final da partida, mas não conseguiu mais movimentar o placar.

Confira os jogos das quartas de final da Copa São Paulo:

Guarani 2 x 1 Figueirense

Cruzeiro 1 (5) x (6) 1 São Paulo

Vasco 1 (3) x (2) 1 Volta Redonda

Corinthians 2 x 1 Grêmio