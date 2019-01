Chuva forte provoca pontos de alagamento em cinco cidades

Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



19/01/2019 | 07:00



Bastaram 20 minutos de chuva forte para que ruas e avenidas da região apresentassem pontos de alagamento, que atrapalharam o tráfego de veículos e a circulação de trens no fim da tarde de ontem. O forte calor – a temperatura chegou a 32°C – e o acúmulo de nuvens culminaram em pancadas de chuvas, que tiveram início por volta das 16h.

A Defesa Civil se manteve alerta ao risco de transbordamento do Rio Tamanduateí, o que não chegou a ocorrer. O Córrego dos Meninos, no entanto, não suportou o volume de água e alagou as ruas Lauro Gomes e Afonsina, em São Bernardo. Foram registradas inundações na Rua Jurubatuba e Avenida Faria Lima, no Centro, além de pontos na Vila Vivaldi.

Na estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) Utinga, em Santo André, a água invadiu os trilhos e os trens ficaram circulando com velocidade reduzida por toda a Linha 10-Turquesa, entre as estações Brás e Rio Grande da Serra. A velocidade normal foi restabelecida por volta das 18h.

Na Estação Prefeito Celso Daniel, no Centro, também foram registrados pontos de alagamento, como na Avenida Industrial. A Prefeitura confirmou parte da Lauro Gomes submersa, próximo à Fundação ABC, e a equipe do Diário flagrou enchente na Rua Pederneiras, Vila Palmares.

Em São Caetano, houve queda de árvore na altura do número 1.200 da Avenida Doutor Augusto de Toledo, no bairro Oswaldo Cruz. Segundo a administração, foi registrado alagamento nas proximidades do Cemitério Vertical, no bairro Mauá.

Na Avenida Assembleia, divisa de São Paulo com Diadema, parte do muro de um sacolão caiu. Não houve feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, em apenas 30 minutos (das 16h30 até 17h) foram recebidos 14 chamados para inundações ou enchentes, 13 para quedas de árvores, além da notificação para desabamento do muro.

A Prefeitura de Diadema notificou alagamento no cruzamento da Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível com a Avenida Piraporinha, deixando o trecho intransitável.

Em Mauá, houve alagamento perto do Paço Municipal.