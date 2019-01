Alunos da Fundação Santo André acusam reitoria de impedir reunião do movimento estudantil

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/01/2019 | 22:19



Um grupo de estudantes da Fundação Santo André acusa o vice-reitor da instituição, Rodrigo Cutri, de tentar impedir reunião do movimento estudantil, na tarde dessa sexta-feira. Segundo uma das alunas, que pediu para não ser identificada, o encontro estava agendado para 18 horas, no prédio da Fafil (Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras) e tinha como objetivo debater a crise da universidade. Em dezembro, 35 profissionais foram demitidos sob alegação de que não foram submetidos a concurso público. Os professores estão em greve e muitos alunos não conseguiram se formar.



De acordo com os relatos, por volta das 16 horas já havia alunos aguardando pela reunião, mas um pouco antes das 18 horas, seguranças fecharam o prédio da Fafil. Os organizadores tentaram então entrar em contato com o vice-reitor, Rodrigo Cutri, que inicialmente se negou a ir ao local, mas logo após se dirigiu à faculdade, em uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal).



Os estudantes tentavam convencê-lo a liberar o prédio, quando chegaram ao menos oito viaturas da PM (Polícia Militar). Já passava de 20 horas quando a entrada dos 22 alunos foi liberada. O grupo pretende se reunir com os professores, que estão em greve, para organizar ações conjuntas. Por conta do horário, a reportagem não conseguiu contato com a assessoria da FSA para que eles se manifestassem sobre o ocorrido.

SINDICÂNCIA

A sindicância que resultou na dispensa dos profissionais foi instaurada em outubro de 2018, com objetivo central de apurar quais professores haviam sido admitidos sem concursos, sendo que o principal investigado era o atual reitor, o professor Francisco José Santos Milreu. O docente admitiu ao Diário, um mês antes de assumir o cargo, em abril, que sua contratação, em 1989, foi por meio de prova interna. Milreu não integrou a lista dos 35 demitidos.