Vasco bate Volta Redonda nos pênaltis e vai às semifinais na Copa São Paulo

18/01/2019 | 21:31



O Vasco está garantido nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal contra o Volta Redonda, no Canindé, em São Paulo, a equipe cruzmaltina se classificou nos pênaltis na noite desta sexta-feira.

Campeão em 1992, o Vasco busca seu segundo título da competição. O Volta Redonda, mesmo eliminado nas quartas de final, se despede com sua melhor campanha na história do torneio.

A partida teve dois tempos distintos. No primeiro, o Vasco foi superior e pressionou até abrir o placar, aos 42 minutos, com gol de Tiago Reis.

No entanto, o Volta Redonda cresceu na etapa final, empatou com Romário aos 22 minutos e por pouco não virou no tempo normal, exigindo muito trabalho do sistema defensivo vascaíno.

Nos pênaltis, brilhou o goleiro Alexander, do Vasco, que defendeu as cobranças de Marquinhos e Gabriel Pereira e ainda contou com a sorte no último chute do Volta Redonda, quando Júlio Amorim acertou o travessão.

Classificado, o Vasco aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Grêmio, que jogam ainda nessa sexta-feira, na Arena Barueri. A outra semifinal é formada por Guarani, que bateu o Figueirense por 2 a 1, e São Paulo, que eliminou o Cruzeiro também nos pênaltis.

Confira os jogos das quartas de final da Copa São Paulo:

Cruzeiro 1 (5) x (6) 1 São Paulo

Guarani 2 x 1 Figueirense

Vasco 1 (3) x (2) 1 Volta Redonda

Corinthians x Grêmio