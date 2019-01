São Bernardo terá parque destinado às bikes na área central

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



19/01/2019 | 07:00



A área central de São Bernardo será contemplada com equipamento de lazer voltado às bicicletas. Trata-se de parque, que será construído em área verde de 20 mil metros quadrados localizada entre as avenidas Aldino Pinotti e Pereira Barreto. A partir da assinatura da ordem de serviço para início das obras, programada para hoje, a promessa é a de que a estrutura esteja pronta à comunidade no prazo de 180 dias.

O projeto é fruto de parceria entre a administração municipal e a iniciativa privada – foi firmado acordo entre a Prefeitura e a Hesa (Investimentos Imobiliários Ltda), responsável por empreendimento residencial construído nas proximidades. Serão investidos R$ 4 milhões na construção do parque, sendo 60% do valor sob responsabilidade da construtora e o restante contrapartida municipal. Depois de pronto, caberá à Prefeitura realizar o processo de manutenção do espaço.

Conforme o prefeito Orlando Morando (PSDB), foi firmado acordo entre a administração e a Hesa para que, em troca da obtenção das licenças municipais para a construção de empreendimento imobiliário, a construtora se comprometesse em participar do projeto, como contrapartida.

“O objetivo é criar espaço público vivo, democrático e de qualidade. A área apresenta forte potencial paisagístico com caráter integrado com o ambiente urbano, proporcionando espaços voltados ao lazer e aos esportes”, frisa o prefeito. A região central de São Bernardo concentra desde ampla rede comercial e empresarial até conjuntos residenciais. “Trata-se de uma área sem uso, parte dela cedida ao patrimônio municipal por uma antiga fábrica de cobertores. Vamos preservar, também, no local, caixa-d’água tombada”, completa o chefe do Executivo.

O principal atrativo do parque será ciclovia de quase um quilômetro de extensão – atualmente, a cidade conta com 3,1 quilômetros de vias exclusivas para ciclistas. No entanto, também estão previstas construções de pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, área de convívio e espaço pet.

O projeto inclui ainda a implantação de sanitários embaixo da estrutura da caixa-d’água, iluminação, fechamento da área com gradil, muro de divisa, paisagismo e portal nos acessos do parque.

São Bernardo já conta com seis parques municipais: Cidade da Criança, no Jardim do Mar; Città Di Maróstica – Parque Radical, no Baeta Neves; Engenheiro Salvador Arena, no Rudge Ramos; Estoril, no Riacho Grande; Chácara Silvestre, no Nova Petrópolis; e Raphael Lazzuri, no bairro Anchieta.