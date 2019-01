Fora da lista do Paulistão, Roger acerta saída do Corinthians

18/01/2019 | 20:21



Fora da lista de inscritos para o Campeonato Paulista, o centroavante Roger se reuniu com a diretoria do Corinthians e acertou sua saída. O jogador perdeu espaço no elenco após o retorno de Gustagol e a contratação do argentino Mauro Boselli.

Roger tinha contrato até o final do ano com o Corinthians e acerta os detalhes da rescisão. Contratado em abril do ano passado do Botafogo, o centroavante disputou 26 partidas pelo Corinthians e marcou cinco gols.

Roger nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Recebeu algumas oportunidades e perdeu espaço no segundo semestre do ano passado com a chegada de Jair Ventura. O ex-treinador chegou a formar o time sem centroavante e depois improvisou o veterano Danilo no setor.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Fábio Carille comentou sobre a situação do jogador, tentou justificar a ausência na lista dos 19 inscritos para o Campeonato Paulista, mas disse que contava com ele para o decorrer da temporada.

"Tivemos uma conversa com ele. Dentro do coletivo normal teria de jogar com Boselli e Gustavo e ele ficaria de fora, não é legal, seria um desrespeito. Não foi inscrito, mas segue trabalhando. Pode aparecer possibilidade de Copa do Brasil e Brasileiro."