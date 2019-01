Zé Ricardo afirma que objetivo do Botafogo é manter a 'hegemonia' no Carioca

18/01/2019 | 19:40



O técnico Zé Ricardo afirmou nesta sexta-feira que o primeiro objetivo do Botafogo em 2019 é manter a hegemonia no futebol carioca. No ano passado, o Botafogo se sagrou campeão, após vencer o Vasco na decisão por pênaltis, após perder o primeiro jogo e ganhar o segundo.

"Tivemos algumas mudanças no time titular, outros jogadores chegaram, mas temos uma base para iniciarmos o ano", afirmou Zé Ricardo, que fará sua estreia como técnico do Botafogo no Estadual no fim de semana. "Nosso objetivo é manter a hegemonia no Campeonato Carioca", declarou.

A declaração surpreende porque, na quinta, o treinador havia dito que o favorito ao título era o Flamengo. E que ao Botafogo caberia jogar com "coragem" para tentar compensar a fragilidades da equipe.

"O Botafogo entra para defender o seu título com uma coragem grande. Sabemos da dificuldade, os rivais estão se reforçando. O Flamengo está muito forte, entra como favorito. Mas quando o jogo começa, a história é outra. Tudo pode acontecer. Vasco e Fluminense também estão se reforçando muito bem, sem falar nos clubes de menor investimento que começaram a treinar antes", declarou Zé Ricardo, na quinta-feira.

Para o primeiro jogo do Campeonato Carioca, domingo, às 19 horas, contra a Cabofriense, no Moacyrzão, em Macaé, Zé Ricardo ainda não deverá utilizar os novos contratados: o zagueiro Gabriel, os volantes Alan Santos e Alex Santana, o apoiador Gustavo Ferrareis, o atacante Alessandro e o goleiro Diego Cavalieri.

"No começo de trabalho, o importante é termos um grupo entrosado. Por isso, é preciso ainda um período de treino maior para podermos fazer possíveis alterações na equipe", disse o treinador botafoguense, que também terá de volta os atacantes Leandro Carvalho (empréstimo do Ceará) e Erik, liberado pelo Palmeiras.

A provável escalação do Botafogo para enfrentar a Cabofriense é a seguinte: Gatito Fernández; Marcinho, Carli, Helerson, Gilson; Jean, João Paulo, Luiz Fernando; Leandro Carvalho, Kieza, Pimpão.