Bolsas de NY repercutem EUA-China e fecham em alta de mais de 1%

18/01/2019 | 19:35



Os mercados acionários americanos encerraram o pregão desta sexta-feira, 18, em alta, apoiados por expectativas de amenização nos conflitos comerciais travados entre Estados Unidos e China, que pesaram no sentimento dos agentes no ano passado. A atual safra de balanços também continuou a apoiar as bolsas, e, apesar dos resultados abaixo do esperado da Netflix, os investidores continuaram a ir às compras, privilegiando papéis de bancos e de empresas de tecnologia.

O pano de fundo otimista para os negócios se fez presente e fez com que o índice Dow Jones fechasse em alta de 1,38%, cotado a 24.706,35 pontos, em um cenário no qual todos os seus 30 componentes registraram ganhos. Ainda em Wall Street, o S&P 500 subiu 1,32%, para 2.670,71 pontos; enquanto o Nasdaq avançou 1,03%, para 7.157,23 pontos. Na semana, os três indicadores mostraram alta de mais de 3%: o Dow Jones subiu 3,08%; o S&P 500 apresentou elevação de 3,02%, o mesmo porcentual semanal do índice Nasdaq.

Novidades na seara comercial proporcionaram um rali para as bolsas nova-iorquinas. Enquanto os agentes ainda digeriam a possibilidade de os EUA retirarem tarifas sobre alguns produtos chineses, a imprensa americana informou, no início da tarde, que os chineses propuseram aumentar as compras de bens americanos em US$ 1 trilhão nos próximos seis meses. Apesar de a proposta ser recebida com ceticismo por Washington, indica que os dois lados tentam avançar rumo a um acordo.

"O sentimento do mercado aumentou inicialmente por manchetes de que o governo americano considera reverter algumas tarifas sobre importações chineses. Interpretamos a história como mais um sinal de que um acordo entre EUA e China está se aproximando e os mercados provavelmente também viram dessa forma", afirmou o analista sênior do Danske Bank, Mikael Olai Milhøj. Não à toa, papéis de empresas do setor industrial apresentaram ganhos expressivos: a Boeing subiu 1,57%, a Lockheed Martin ganhou 1,46%, a 3M avançou 2,16% e a Caterpillar teve alta de 2,18%.

Com a safra de balanços boa para os bancos americanos, os ganhos do segmento financeiro continuaram a todo vapor. Até mesmo o Morgan Stanley, cujos números do quarto trimestre decepcionaram os investidores, apresentou ganhos de 2,73%, enquanto o Goldman Sachs subiu 1,73% e o Citigroup mostrou valorização de 1,04%. Já entre as techs, o Spotify, gigante do streaming de música, não se viu abalado pela queda de 3,99% das ações da Netflix e viu seu papel ter avanço de 0,31%. A Netflix informou receita e base de assinantes abaixo do esperado por analistas em seu balanço do quarto trimestre.