Após acusações de estupro, duas gravadoras encerram contratos com R. Kelly

18/01/2019 | 19:10



Pela primeira vez em décadas, R. Kelly não está mais envolvido com a Sony Music. Segundo informações do site TMZ, os dois lados decidiram romper o contrato esta semana após o escândalo do documentário Surviving R. Kelly. Nele, o rapper é acusado de estupro, pedofilia, seita sexual e uma série de outros crimes bem graves.

A RCA Records, a gravadora em segundo plano de R. Kelly, também rompeu o contrato com o músico. De acordo com o The New York Times, a empresa vem discutindo com os advogados do cantor há meses, bem antes do documentário polêmico ter sido divulgado. Rebecca Gerber, que representa o escritório de advocacia que influenciou o fim do contrato do rapper, ainda fez uma declaração bem chocante sobre o caso.

R. Kelly é um predador sexual em série e não tem lugar na indústria da música - ou em qualquer indústria.

Vale lembrar que as acusações contra R. Kelly datam desde 2002. Parece que só agora estão fazendo algo a respeito.