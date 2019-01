‘Feras’ explora relações de jovens adultos

Da Redação



21/01/2019 | 07:11



Os desafios das experiências amorosas no mundo contemporâneo servem de base para o desenvolvimento da série Feras, nova aposta da MTV Brasil. O canal da rede paga estreia a atração hoje, a partir das 22h, com exibição dos capítulos sempre nas noites de segunda-feira (o programa também irá liberar os episódios no serviço on-line MTV Play com o passar do tempo).

As atenções da produção estão voltadas para a nova fase da vida de Ciro (João Vítor Silva, com passagem pelo Sítio do Picapau Amarelo no papel de Pedrinho), solteiro depois de oito anos com Fernanda. Ele precisa aprender a seguir sua trajetória e conta com a ajuda dos amigos para visitar lugares, conhecer pessoas e tentar se divertir.

Todas mudanças que afetam Ciro parecem também ter chegado ao cotidiano de pessoas próximas, caso do primo Peu, cuja relação estável passa por agitação, e a amiga Mari, entre idas e vindas com o explosivo companheiro. Feras tenta explorar como jovens adultos lidam com diferentes vertentes dos relacionamentos pelas ruas de São Paulo.